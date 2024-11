1 Der Zugang zur Herberstraße wird erneuert. Foto: dpa/Marcus Brandt

Seit mehr als 100 Jahren gibt es die berühmte Herbertstraße auf St. Pauli. Die Eingänge zur Straße sind mit Toren versperrt. Nun müssen diese saniert werden.











In einer der der bekanntesten Gassen Deutschlands stehen Veränderungen an: Am frühen Montagmorgen haben in der Herberstraße in Hamburg die Arbeiten am Sichtschutz begonnen. Was in der berühmten Hamburger Bordellgasse im Stadtteil St. Pauli passiert, soll vor neugierigen Blicken verborgen bleiben. Frauen sind dort unerwünscht.