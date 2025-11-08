Bordelle in der Altstadt Stuttgart: Juristisches Tauziehen um die Zukunft des Leonhardsviertels beginnt

Die Stadt Stuttgart will das Leonhardsviertel ohne Bordelle neu gestalten. Doch ist dies rechtlich möglich? Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim wird dies nun klären.
Um die Zukunft des Leonhardsviertel hat, wie erwartet, die juristische Auseinandersetzung begonnen – und die dürfte sich über Jahre hinwegziehen. Bis dahin sind der Stadt Stuttgart die Hände gebunden, die Laufhäuser, wie vom Gemeinderat gewünscht, aus der Altstadt zu verbannen. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim bestätigt unserer Redaktion, dass bei ihm ein Normenkontrollantrag eingegangen ist mit dem Ziel, den Bebauungsplan für ein rotlichtfreies Quartier rund um die Leonhardstraße für unwirksam zu erklären.