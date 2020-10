Steigende Corona-Zahlen Stuttgart reißt die Vorwarnstufe

In der Landeshauptstadt liegt der Sieben-Tages-Wert knapp über der Vorwarnstufe von 35 Fällen. Am Mittwoch wird deshalb über Einschränkungen des öffentlichen Lebens diskutiert. In den Krankenhäusern wächst die Zahl der Covid-19-Patienten wieder.