Bordellbetreiber und FDP in Stuttgart chancenlos: Gemeinderat bleibt beim Prostitutionsverbot im Leonhardsviertel

Bordellbetreiber und FDP in Stuttgart chancenlos

1 Ohne Prostitution würde auch tagsüber wieder Leben ins Leonhardsviertel einkehren, glauben Verwaltung und eine Gemeinderatsmehrheit. Foto: Mario Esposito

Ein Laufhausbetreiber hat die Stuttgarter Stadträte eingeladen, sich in seinem Etablissement umzuschauen. Es hagelte jedoch Absagen.











Link kopiert



Der Stuttgarter Gemeinderat hat 28 neue Mitglieder. Man könnte deshalb auf die Idee kommen, dass nun vom Bürgergremium in seiner bisherigen Besetzung gefasste Beschlüsse auf den Prüfstand kommen, obwohl sich an den Mehrheitsverhältnissen nichts verändert hat. Das bleibt noch abzuwarten, der Rat tritt erst Mitte September zusammen, eine wichtige Entscheidung ist aber schon gefallen. Am Grundsatz einer deutlichen Mehrheit, im Leonhardsviertel künftig Bordelle, bordellartige Betriebe, Spielhallen und Wettbüros zu verbieten und Vergnügungsstätten wie Diskotheken, Bars und Kneipen unter Bedingungen zu genehmigen, soll nicht mehr gerüttelt werden.