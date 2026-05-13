Bordeaux: Welle von Magen-Darm-Infekten stoppt Kreuzfahrt

1 Blick auf das Kreuzfahrtschiff «Ambition». Foto: Christophe Archambault/AFP/dpa

Nach einer Welle von Magen-Darm-Erkrankungen dürfen rund 1.700 Menschen ein Kreuzfahrtschiff in Bordeaux nicht verlassen. Mediziner prüfen die Lage an Bord.











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Wegen einer Welle von Magen-Darm-Erkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff dürfen die rund 1.700 Passagiere und Crew-Mitglieder das im südwestfranzösischen Bordeaux eingelaufene Schiff nicht verlassen. Mediziner seien an Bord der „Ambition“ gegangen, um die Lage zu bewerten und Proben zu nehmen, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden und die Präfektur mit. Nach Angaben des Kapitäns seien rund 50 Passagiere erkrankt. Wie die örtliche Zeitung „Sud Ouest“ und weitere französische Medien berichteten, starb ein über 90 Jahre alter britischer Passagier.