1 Mit einer Axt in der Hand soll der Unbekannte zwei Frauen bedroht haben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Nerijus Liobe

Ausgestattet mit einer Axt läuft ein Mann durch die Straßen. Dann schreit er zwei Frauen an und bedroht sie. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Unbekannter ist am Montag nachts mit einer Axt in Bopfingen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg umhergelaufen und hat zwei Frauen bedroht. Der Mann habe die beiden angeschrien und sich ihnen mit der erhobenen Waffe genähert, sagte ein Polizeisprecher.