Ist es möglich, ein Familienmitglied oder einen Bekannten damit zu beauftragen, den digitalen Impfpass in der Apotheke abzuholen? Die Antwort hier.















Der digitale Impfnachweis für die Corona-Impfung ist wichtiger denn je. In Baden-Württemberg wird der gelbe Impfpass bei 3G- und 2G-Kontrollen derzeit nicht mehr als Nachweis anerkannt. Darüber hinaus befreit die Booster-Impfung bei 2G plus von der Testpflicht. Es ist daher essenziell, sich auch die Auffrischungsimpfung digitalisieren zu lassen. Doch muss man für die Ausstellung selbst in der Apotheke erscheinen oder kann man eine andere Person damit beauftragen?

Abholung auch durch Andere möglich

Wer nicht selbst in die Apotheke möchte, um den Impfpass digitalisieren zu lassen, der kann auch eine vertrauenswürdige Person damit beauftragen. So heißt es auf der Seite aponet.de, dem offiziellen Gesundheitsportal der deutschen Apotheker, dass zum Beispiel ein Elternteil die Impfnachweise der gesamten Familie in der Apotheke beantragen könne. Dazu brauche es lediglich die Personalausweise und die Impfnachweise (z.B. gelber Impfpass oder Ersatzbescheinigung) aller Personen, für die ein Impfzertifikat benötigt wird. Denkbar wäre also auch, dass ein Enkel für die Großeltern die Impfnachweise für die Booster-Impfung besorgt.

Zertifikate von Angehörigen auch in den Apps nutzbar

Es ist nicht nur möglich, die Impfzertifikate für Angehörige ausstellen zu lassen, sondern man kann diese auch in der Corona-Warn-App oder CovPass-App gesammelt zu speichern. So können zum Beispiel Familien die Impfnachweise der Kinder auf einem Gerät verwalten, um stets den Überblick zu behalten.

Welche Apotheken stellen den Impfpass aus?

Mittlerweile ist der Großteil der Apotheken technisch in der Lage, die digitalen Impfnachweise für die Corona-Impfung auszustellen. Sie können also wahrscheinlich einfach zu Ihrer Hausapotheke gehen. Im Zweifelsfall können Sie über die Seite mein-apothekenmanager.de prüfen, welche Apotheken in der Nähe die Zertifikate ausstellen.

