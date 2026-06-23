Boom-Sportart Padel: Esslinger Padel-Talente starten bei der EM – und träumen von Olympia

Finja und Romy Goebel, Nele Schuster und Emma Fellmeth gehören zu den größten deutschen Nachwuchshoffnungen im Padel.
Beim Duell Klein mit Groß gegen Groß mit Klein geht es zur Sache. Klack folgt auf Klack. Die vier Jugendlichen schlagen auf den Filzball, drehen sich immer wieder um die eigene Achse, denn das Spielgerät kommt von allen Seiten, schlagen wieder – und sind sichtlich in ihrem Element. Rechts von ihnen machen es die sogenannten Padel-Schwaben genauso, links die Padel-Schwäbinnen. Wir sind im Match-Center in Bonlanden, das sich von einer gewöhnlichen Tennis-Anlage zu einer Hochburg der Boom-Sportart Padel entwickelt hat. Die Geschwister Finja und Romy Goebel sowie Nele Schuster und Emma Fellmeth, die da gerade spielen, gehören zu den größten deutschen Padel-Hoffnungen.