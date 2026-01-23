Boom bei Edelmetallen: Goldpreis nähert sich 5.000-Dollar-Marke - Silber 100 Dollar

Gold und Silber erreichen neue Rekordpreise: Was treibt die Edelmetalle so stark an – und warum ist Silber zurzeit besonders gefragt?
London - Edelmetalle bleiben bei Investoren weiter gefragt: Gold und Silber waren am Freitag im frühen Handel so teuer wie noch nie. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kletterte um bis zu 0,6 Prozent auf etwas mehr als 4.967 US-Dollar. Damit ist die Marke von 5.000 Dollar nicht mehr weit entfernt. Silber liegt nur noch wenige Cent unter der 100-Dollar-Marke. Der Preis für eine Feinunze zog am Morgen um bis zu 3,3 Prozent auf 99,38 Dollar an.