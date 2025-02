BookTok-Community: Buchbranche profitiert von TikTok – doch es gibt auch Nachteile

1 Eine junge Frau stöbert durch die Welt der New-Adult-Romane. Foto: dpa/Boris Roessler

Die BookTok-Community auf TikTok hat die Buchbranche in den letzten Jahren nachhaltig geprägt. Doch was bedeutet es für die Vielfalt im Buchhandel, wenn Algorithmen zunehmend bestimmen, welche Bücher sichtbar sind?











Link kopiert



TikTok hat in den letzten Jahren großen Einfluss auf die Buchbranche gewonnen – nicht zuletzt durch die BookTok-Community. BookToker, das sind Menschen, die in Kurzvideos ihre Meinungen zu verschiedenen Büchern teilen – und damit Millionen Menschen erreichen. Viele Verlage setzen deshalb inzwischen auf spezielle Marketingmaßnahmen wie BookTok-Bestsellerlisten oder Sticker. Einer, der sich bestens in der Buchbranche auskennt, ist Wolfgang Tischer. Selbst gelernter Buchhändler, hat er literaturcafe.de, eine Literatur-Website gegründet, ist Podcaster und hält unter anderem an Stuttgarter Hochschulen Vorlesungen zu verschiedenen Branchen-Themen. Bereits seit vielen Jahren berät er Autoren und Verlage.