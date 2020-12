Coronavirus in Baden-Württemberg Schärfere Kontaktregeln treten am Dienstag in Kraft - Kretschmann informiert

Von diesem Dienstag an dürfen sich in Baden-Württemberg nur noch bis zu fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen. In der neuen Corona-Verordnung des Landes sind weitere Regeln verschärft worden. Winfried Kretschmann äußert sich am Mittag.