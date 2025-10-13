Bonsai-Lehrerin aus Weil der Stadt: „Ein Baum ist nie fertig“ – in ihrem Mini-Wald stecken 45 Jahre Leidenschaft

Vor 45 Jahren hat Silvia Kadasch das Bonsai-Fieber gepackt. Seitdem hat sie in ihrem Garten in Weil der Stadt Hunderte der Mini-Bäume gepflegt. Die Ausbildung dauerte acht Jahre.
Sitzt man auf der Terrasse von Silvia Kadasch und ihrem Lebensgefährten, blickt man auf einen Wald, der kaum Schatten spendet. Olivenbäume spreizen ihre kleinen, hellen Blätter, die Nadeln einer Kiefer schimmern satt, während ein Ahorn sich schon ein wenig rötlich färbt. Ein Wald ist das allemal, nur eben im Miniformat – denn Silvia Kadasch sammelt Bonsai. Nur wenige der 200 Bäume in ihrem Garten messen mehr als einen Meter.