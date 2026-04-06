Bonnie Wright: Harry Potter-Star ist erneut schwanger

In Hogwarts fand sie mit Harry Potter das große Glück, doch auch im echten Leben läuft es für Bonnie Wright: Die Schauspielerin hat auf Instagram verraten, zum zweiten Mal Mutter zu werden.

Magische Neuigkeiten aus der "Harry Potter"-Familie: Schauspielerin Bonnie Wright (35), die in der mehrteiligen Kinoverfilmung der gleichnamigen Bestsellerreihe Ginevra "Ginny" Weasley und die spätere Ehefrau des Titelhelden verkörperte, erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs. Das gab die Schauspielerin an Ostern mit einem Post auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt, nachdem sie zuvor bereits große Nachrichten in einer Story angekündigt hatte.

Zu zwei Fotos, auf denen sie mit ihrem erstgeborenen Sohn auf der Couch kuschelt, schrieb Wright: "Zwei Babys auf meinem Schoß. Unser zweites kleines Erdenkind gesellt sich diesen Herbst zu uns!" Auf den Aufnahmen ist ihr Babybauch bereits deutlich zu erkennen. Unter den zahlreichen Gratulantinnen und Gratulanten im Kommentarbereich des Beitrags findet sich unter anderem auch Schauspielerin Evanna Lynch (34). Sie hat in den "Harry Potter"-Filmen die Figur Luna Lovegood gespielt und schickte nun herzliche Glückwünsche an ihre einstige Hogwarts-Kommilitonin.

Spannung auf den Babynamen

Das Geschlecht des zweiten Kinds gab Wright indes noch nicht preis. Gespannt sein dürften ihre Fans zudem darauf, für welchen Namen sie und Ehemann Andrew Lococo sich entscheiden werden. Ihr Sohn, der im September 2023 zur Welt kam, hört auf den klangvollen Namen Elio Ocean Wright Lococo.

Die werdenden Eltern hatten sich 2020 kennen und lieben gelernt und gingen rund zwei Jahre später den Bund der Ehe ein. Um mit ihrer weltberühmten Rolle Ginny Weasley gleichzuziehen, fehlt noch ein weiteres "Erdenkind", wie Wright es ausdrücken würde. Gemeinsam mit dem Titelhelden Harry Potter (Daniel Radcliffe, 36) von J.K. Rowlings (60) Romanreihe gründete ihre Figur nach dem überstandenen Kampf gegen den Schurken Voldemort eine Familie mit drei Kids: James, Albus und Lily.