Bonnie Wright: Harry Potter-Star ist erneut schwanger

In Hogwarts fand sie mit Harry Potter das große Glück, doch auch im echten Leben läuft es für Bonnie Wright: Die Schauspielerin hat auf Instagram verraten, zum zweiten Mal Mutter zu werden.
Magische Neuigkeiten aus der "Harry Potter"-Familie: Schauspielerin Bonnie Wright (35), die in der mehrteiligen Kinoverfilmung der gleichnamigen Bestsellerreihe Ginevra "Ginny" Weasley und die spätere Ehefrau des Titelhelden verkörperte, erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs. Das gab die Schauspielerin an Ostern mit einem Post auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt, nachdem sie zuvor bereits große Nachrichten in einer Story angekündigt hatte.