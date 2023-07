9 Sie sind die Zukunft des schwäbischen Familienunternehmens Trigema: Bonita und Wolfgang Grupp Foto: factum/Weise, privat

Bonita und Wolfgang Grupp junior haben ihre Lehrjahre im Ausland verbracht. Nun arbeiten sie an der Seite ihres Vaters, des schillernden Unternehmers Wolfgang Grupp.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Burladingen - Schon bevor man ihnen begegnet, lächeln sie den Besucher an. Vor der Firmenzentrale von Trigema parkt ein Lastwagen, der mit einem zwei Meter hohen Porträt von Bonita und Wolfgang junior bedruckt ist. Und im Foyer hängen goldgerahmte Fotos, auf denen die Grupp-Kinder mit ihren Eltern Elisabeth und Wolfgang bei gesellschaftlichen Ereignissen zu sehen sind: angefangen am 25. Juni 1992, als die Unternehmerdynastie ihr 80-jähriges Bestehen zelebrierte, bis zum 75. Geburtstags ihres Vaters, den der Firmenpatriarch am 4. April 2017 feierte. Und dann sitzen sie leibhaftig im Besprechungsraum, er in einem Anzug von Hugo Boss aus Metzingen, sie in einem Kleid der englischen Marke Reiss.