Bonez MC postet Bilder von Unfall: Was ist passiert?

1 Rapper Bonez MC bei einem Auftritt. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Auf seinem Instagram-Kanal postet der Rapper Bonez MC Bilder eines verunfallten Luxuswagens. Doch was steckt dahinter?











In den sozialen Median gehen gerade Bilder von einem angeblichen Unfall herum, an denen Rapper Bonez MC beteiligt gewesen sein soll. Allerdings gibt es bislang keine offiziellen Hinweise darauf, dass der Musiker tatsächlich in einen Unfall verwickelt war. Die Bilder des Unfallwagens hat John Lorenz Moser, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, selbst auf seinem Instagram-Kanal am 20.10.2024 geteilt. Einmal als eigenständigen Post, das andere Mal als Teil einer Bilderstrecke, die eine Art Rückblick auf aktuelle Ereignisse aus dem Leben des Musikers zu geben scheint. Darüber hat er „immer was los“ mit einem lachenden Smiley geschrieben und den Hashtag #FullyFully verwendet.