Drogenrazzia vor Konzert-Einlass in München

1 Die Polizei hat beim Münchener Konzert von Bonez MC und RAF Camora erneut eine Razzia durchgeführt. Foto: dpa

Die Münchener Polizei hat mit einem Großaufgebot vor dem Konzert der Rapper Bonez MC und RAF Camora die Zuschauer auf Drogenkontrolliert. 90 Anzeigen sind die Folge.

München - Mit mehr als 100 Beamten ist die Polizei während eines Rapkonzerts in der Münchner Olympiahalle gegen Drogenkriminalität vorgegangen. „Wir verzeichnen etwa 60 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und 30 Anzeigen wegen Verkehrsdelikten im Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen“, teilte ein Sprecher am Samstag mit. Darüber hatte die „Bild“-Zeitung zuvor berichtet.

Die Aktion während des Auftritts des Rap-Duos Bonez MC & RAF Camora am Freitagabend war länger geplant. Den Angaben zufolge wurden auch bei Konzerten der beiden Deutschrapper in anderen Bundesländern regelmäßig Razzien durchgeführt. In der Vergangenheit habe es im Umfeld der Konzerte immer wieder Hinweise auf Drogenmissbrauch gegeben.