Bondorf Zwei Brände im selben Dachstuhl

Von red/dpa 22. Februar 2018 - 07:31 Uhr

Der Dachstuhl eines leer stehenden Einfamilienhauses gerät am Mittwochmittag in Brand – wenige Stunden später muss die Feuerwehr erneut nach Bondorf ausrücken.





Bondorf - Zweimal musste die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Brand in demselben Wohnhaus in Bondorf (Kreis Böblingen) ausrücken. Beide Male brannte der Dachstuhl des leer stehenden Einfamilienhauses, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Ursache des ersten Brandes am Mittag soll ein technischer Defekt gewesen sein.

Um 20.20 Uhr ging ein neuer Notruf ein, in welchem wieder Rauch aus dem Haus gemeldet wurde. Zum Löschen dieses Brandes mussten Teile des Daches abgedeckt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Straße musste wegen des zu Eis gefrorenen Löschwassers bis zum Morgen gesperrt werden.