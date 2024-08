Auf der Landesstraße zwischen Bondorf und Herrenberg ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen, an dem mehrere Autos beteiligt waren.

Auf der Landesstraße zwischen Bondorf und Herrenberg (L1184) hat sich am Sonntagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Die Strecke war deshalb für längere Zeit voll gesperrt.

Laut der Polizei war ein 24-Jähriger in einem Mercedes GLA gegen 14.30 Uhr auf der Straße aus Richtung Horb unterwegs gewesen, als an der Anschlussstelle Bondorf vor ihm ein Auto bremste, um ein weiteres einfädeln zu lassen. Der GLA wich auf die Gegenfahrbahn aus und krachte frontal in einen entgegenkommenden Mercedes-Benz 190 entgegenkommendes Auto.

Der 24-jährige GLA-Lenker und seine 36-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen in ein umliegendes Krankenhaus. Der 57-Jährige im anderen Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Schaden beträgt etwa 80.000 Euro.

Die Fahrbahn auf Höhe der Unfallstelle war bis in den Abend gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen sei es nicht gekommen, teilte die Polizei mit.