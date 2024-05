Auch dieses Jahr führt Barbara Schöneberger (50) durch den Countdown zum Finale des Eurovision Song Contest 2024 im schwedischen Malmö. Dabei sorgt die Moderatorin abermals mit einem ausgefallenen Outfit für Aufsehen. In der Sendung, die ab 20:15 Uhr am Samstagabend (11. Mai) im Ersten zu sehen war, trug Schöneberger ein pink-orangefarbenes Off-Shoulder-Minikleid mit einem übergroßen Ärmel.

Barbara Schönebergers ESC-Look: Termitenzelt, Sofagarnitur oder Bonbon-Verkäuferin?

Im Netz ziehen Zuschauerinnen und Zuschauer wilde Vergleiche, unter anderem erinnere Schönebergers Kleid sie an ein "Termitenzelt" oder eine "Bonbon-Fachverkäuferin". "Barbara Schöneberger geht voran. Die Bad-Taste-Party des Jahres ist eröffnet", schreibt ein Nutzer etwa auf der Plattform X. Ein weiterer hetzt: "Egal, was noch kommt: Schlimmer als das Kleid von Barbara Schöneberger kann es unmöglich werden."

"Was versteckt Barbara Schöneberger denn in ihrer rechten Schulter?", fragt ein Zuschauer. Einen weiteren Nutzer erinnert Schönebergers Outfit hingegen an "die Sofagarnitur meiner Oma". Ein anderer meint, ein Produkt aus einem berühmten schwedischen Möbelhaus wiederzuerkennen: "Was hat denn Schöneberger für Ikea-Bettwäsche umgewickelt?"

Schöneberger gibt sich aber auch selbstironisch, wie ein Nutzer erkennt: "Barbara Schöneberger sagte in ihrer Moderation tatsächlich, sie habe noch einen Trumpf im Ärmel ohne lachen zu müssen." Zum Ende der Sendung witzelt die Moderatorin erneut selbst über ihr Kleid: "Wir sind gespannt, so wie der Reißverschluss meines Kleids."

Schöneberger moderiert auch die ESC-Aftershow im Ersten

In "ESC - Der Countdown" stimmte Barbara Schöneberger das TV-Publikum gemeinsam mit dem deutschen ESC-Teilnehmer von 2018, Michael Schulte (34), der österreichischen TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer (55) und dem Schweizer ESC-Teilnehmer des Vorjahres, Remo Forrer (22) auf das Musikereignis ein. Direkt nach dem Finale, das um 21:00 Uhr beginnt, kehrt Schöneberger mit "ESC - Die Aftershow" zurück, um den Sieger-Act und die Highlights des Abends zu feiern. Das Finale selbst wird im Ersten in diesem Jahr erstmals von Radiomoderator Thorsten Schorn (48) live aus Malmö kommentiert.

In der ARD-Mediathek können Fans die Rahmenshows entweder über Das Erste streamen, oder sowohl "ESC - Der Countdown" als auch "ESC - Die Aftershow" separat aufrufen.