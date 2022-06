14 Die denkmalgeschützte Villa ist umgeben von einem parkähnlichen Garten. Foto: Horst Rudel

Das ehemalige Herrschaftshaus des Esslinger Fabrikanten Paul Eberspächer wurde einst von dem legendären Architekten Paul Bonatz gebaut. Die Villa verfügt über 22 Zimmer, zehn Schlaf- und sechs Badezimmer.















Esslingen - Die Objektbeschreibung auf einer Internetseite für Immobilien ist – allein an den Zahlen gemessen – schon durchaus beeindruckend: Die Villa an der Mülbergerstraße in Esslingen verfügt über 22 Zimmer, zehn Schlaf- und sechs Badezimmer – verteilt auf eine Wohnfläche von 600 Quadratmetern. Eingerahmt ist sie von einem „parkartigen“, 1458 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem sich neben einem Fischteich auch ein beheizbarer Swimmingpool befindet. Und der Preis ist freilich auch nicht ohne: Rund 2,2 Millionen Euro soll das Anwesen kosten. Doch abgesehen von den bloßen Fakten hat es die Geschichte, die sich hinter den Mauern des denkmalgeschützten Herrschaftshauses verbirgt, so richtig in sich. Denn in den Jahren 1925 und 1926 ist es von dem berühmten Architekten Paul Bonatzfür den namhaften Esslinger Fabrikanten Paul Eberspächer gebaut worden.

Peter und Elke Hill sind seit 1999 die Eigentümer der Bonatz-Villa. Schon drei Jahre vor dem Kauf hatten sie sich auf dem täglichen Arbeitsweg von ihrem damaligen Wohnort Uhlbach nach Aichwald in das Gebäude verliebt. Und als es zum Verkauf ausgeschrieben wurde, schlugen die Hills zu.

Unterkunft für US-Offiziere

Ohne genau zu wissen, worauf sie sich da eingelassen hatten. Denn von der einst herrschaftlichen und repräsentativen Einrichtung der Villa war zu dem Zeitpunkt nicht mehr viel übrig. Nach der Fabrikantenfamilie Eberspächer waren dort von 1945 bis 1955 amerikanische Offiziere untergebracht, ehe die evangelische Kirche die Villa von den Eberspächers erwarb und dort ihre Kirchenmusikschule einrichtete.

In all den Jahren wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit bauliche Veränderungen vorgenommen, die auf die ursprüngliche, vom Architekten Paul Bonatz umgesetzte Ästhetik wenig Rücksicht nahmen. Peter Hill kann sich gut erinnern, in unzähligen Stunden „Schichten von Raufasertapeten vom Stuck gekratzt“ zu haben oder an das nicht enden wollende „Schuttschleppen“. Die Hills haben das Gebäude mit großem Aufwand, jede Menge Eigenleistung und viel Herzblut wieder zurückverwandelt in die herrschaftliche Fabrikantenvilla mit ihrer luxuriösen Großzügigkeit. Dazu haben sie zuhauf alte Dokumente gewälzt, so manchen Strauß mit Denkmalschützern ausgefochten und sich unter anderem mit Helmut Eberspächer, einem Sohn des Bauherrn, ausgetauscht.

Dieser konnte nicht nur manchen Tipp zum ehemaligen Erscheinungsbild seines Elternhauses beisteuern, sondern auch eine hübsche Anekdote vom Architekten Paul Bonatz. Der blickte einst während der Bauzeit der Villa über den Neckar hinweg zum Gegenhang, wo der Architekt Martin Elsaesser – offenbar ein ernst zu nehmender Konkurrent – mit dem Bau der bekannten Esslinger Südkirche befasst war. Verschmitzt habe der im Elsass geborene und aufgewachsene Paul Bonatz erklärt: „Dort drüben baut der Elsaesser. Der Bonatz ist auch ein Elsässer, aber der Elsaesser ist kein Bonatz.“ Amüsant ist auch Helmut Eberspächers Bericht über die einstige Nutzung des noch heute schmucken Pavillons auf der Garage. In dem habe seine Mutter Julie nicht etwa ihren nachmittäglichen Tee kredenzt bekommen, sondern „Pingpong“ gespielt.

Villa mit unvergleichlichem Charakter

Es sind nur zwei der Geschichten, die der Villa – neben dem zeitlos eleganten Habitus – ihren unvergleichlichen Charakter verleihen. Von dem sind Peter und Elke Hill nach wie vor beseelt. Ihre Augen leuchten, wenn sie von dem inzwischen verschwundenen Speiseaufzug erzählen und von dem kleinen Verschlag in der Eingangshalle, in dem sich einst der Fernsprecher befunden habe, sich heute aber idealerweise Putzmittel und Besen unterbringen lassen.

Gut die Hälfte des Hauses haben Elke und Peter Hill untervermietet – die Räume sind über ein separates, nachträglich eingebautes Treppenhaus erreichbar. Die Villa hätten sie zum Verkauf ausgeschrieben, weil deren Erhaltung nach wie vor aufwendig sei und sie „auch nicht jünger werden“. Peter Hill vergleicht die Arbeit an dem historischen Gebäude mit der Instandsetzung eines großen Öltankers: „Wenn man am einen Ende den Rost abgeklopft hat, kann man am anderen wieder damit anfangen.“

Dennoch schwanken Elke und Peter Hill, ob sie ihr Zuhause tatsächlich verkaufen würden, wenn es sich denn ergäbe. Denn auch nach mehr als 20 Jahren sind sie noch immer in die Bonatz-Villa in der Mülbergerstraße verliebt.

Ein Star der Architektur

Leben

Paul Bonatz wurde am 6. Dezember 1877 im Elsass geboren. Er war ein berühmter deutscher Architekt, Brückengestalter und einflussreicher Lehrer an der Technischen Hochschule Stuttgart. Von 1943 bis 1954 war Bonatz in der Türkei als Berater im Baubüro für technische Schulen in Ankara tätig. Sein Durchbruch war Paul Bonatz bereits im Jahr 1911 mit dem 1. Preis im Wettbewerb für den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof gelungen. Bonatz starb am 20. Dezember 1956 in Stuttgart.

Werk

Viele bedeutende Bauten hat Bonatz entworfen. Darunter die Universitätsbibliothek in Tübingen, das Opernhaus in Ankara, das Kraftwerk der Pulverfabrik Rottweil, die Stadthalle von Hannover, das Kunstgebäude in Stuttgart und den Bahnhof Esslingen-Mettingen. Außerdem gestaltete er viele Brücken.