Der Tag, an dem über Heimerdingen ein Bomber abstürzte

1 Ellen Bader und Roland Watzl zeigen südlich von Heimerdingen, an welcher Stelle der Bomber abstürzte. Foto: factum

Am 10. September 1944 stürzte eine Militärmaschine aufs freie Feld. Der Pilot starb – er war bis zum Schluss an Bord. Vermutlich wollte er den Absturz auf das Dorf verhindern. Roland Watzl und Ellen Bader wissen sehr viel über die Tage vor 75 Jahren.









Ditzingen - Er weiß die Namen aller Besatzungsmitglieder, kennt ihre Dienstgrade, Geburts- und Todestage. Roland Watzl aus Weissach forscht seit Jahren zur Geschichte des Luftkriegs in der Region Stuttgart, unterstützt von Ellen Bader aus Ditzingen-Heimerdingen (Kreis Ludwigsburg). Am 10. September 1944 stürzte in der Nähe des damals selbstständigen Dorfs Heimerdingen ein Bomber der Amerikaner ab. Zwei Männer starben. Zum 75. Jahrestag erzählen Watzl und Bader die Geschichte dieses Absturzes und erklären den Piloten zum Helden. William B. Woodward habe das Dorf gerettet – ein Amerikaner, damals eigentlich ein Feind. Watzl und Bader appellieren: „Das ist keine Abrechnung. Sondern eine Mahnung zum Frieden.“