Weltkriegsbombe wird am Freitagabend gesprengt

Bombenreste in Großbottwar gefunden

4 Die Bombe wurde in Großbottwar gefunden. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

Bei Bauarbeiten in Großbottwar werden am Freitagabend Reste einer Weltkriegsbombe gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sprengt diese noch am Abend, mehrere Menschen müssen dazu ihre Häuser und Wohnungen verlassen.















In der Ortsmitte von Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) sind am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten Reste einer Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Bombenreste mittlerweile geborgen und wird diese am Abend außerhalb der Ortschaft unter sicheren Bedingungen gesprengt.

Wie die Polizei meldet, wird ein Gefahrenradius von 500 Metern um den geplanten Sprengort festgelegt. Betroffen von diesem Radius sind Teile des Ortsteils Lembach. Dort werden aktuell die Bewohner durch die Freiwilligen Feuerwehr aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich in gesicherte Bereiche zu begeben. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg gewährleistet mit mehreren Streifenbesatzungen die Absperrung des Gefahrenbereichs. Nähere Angaben können im Augenblick nicht gemacht werden.