Bombenfund in Böblingen: V8-Hotel muss über 100 Gäste anderweitig unterbringen

9 Simeon Schad und seine Mitarbeiter im V8-Hotel hatten am Donnerstagabend mehr zu tun, als ihnen lieb war. Foto: Krülle

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe am späten Donnerstagabend an der A 81 hat gut geklappt – ein Hotelier musste allerdings mehr als 100 Gäste bei Kollegen unterbringen.











Simeon Schad war bemüht, die Aufregung rund um den Bombenfund in Böblingen mit Fassung zu tragen – auch wenn der Chef des V8-Hotels auf dem Flugfeld wohl mit Abstand am härtesten von der angeordneten Evakuierung betroffen war. „Wir müssen über 100 Gäste in anderen Hotels unterbringen und brauchen ungefähr 70 Zimmer“, berichtete der Hotelier noch am Abend, „für unseren finanziellen Schaden kommt aber niemand auf, das übernimmt keine Versicherung.“ Mit 12 000 bis 15 000 Euro Extra-Kosten rechnet der Hotelchef.