Wegen einer Bombenentschärfung wird am Freitagabend der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen eingeschränkt und eine Autobahn gesperrt. Wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport der Deutschen Presse-Agentur sagte, können vorübergehend zwei von vier Start- und Landebahnen nicht genutzt werden. Dadurch könne es zu Verzögerungen und Verspätungen im Betriebsablauf kommen, so der Sprecher.