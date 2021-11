30 Viele Gebäude mussten evakuiert werden. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Stuttgart - Um eine Fliegerbombe zu entschärfen, mussten am Freitag in Stuttgart-Zuffenhausen zahlreiche Gebäude evakuiert werden. Das betroffene Gebiet wurde nach Angaben der Polizei weiträumig abgesperrt. Rund 5000 Menschen mussten demnach ihre Wohnungen verlassen. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war zuvor bei Bauarbeiten an der Stuppacher Straße im Stadtteil Zuffenhausen gefunden worden.

Am Vormittag war unklar, wann die Menschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Laut Polizei nutzten viele Bewohner die Möglichkeit, in einer Notunterkunft in der Sporthalle in Zuffenhausen unterzukommen. Weil darüber hinaus noch einige ältere und bettlägerige Personen aus ihren Wohnungen gebracht werden mussten, konnte die Entschärfung erst mit einer Verspätung durchgeführt werden.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter gab die Polizei schließlich um 13.23 Uhr Entwarnung: Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde erfolgreich entschärft. Zudem sind die Sperrungen im betroffenen Gebiet aufgehoben.

Die Bewohner können nach Angaben der Polizei Stuttgart nun peu à peu wieder in ihre Wohnungen in Zuffenhausen zurückkehren.