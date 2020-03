Großeinsatz in Stuttgart So läuft die Bombenentschärfung in Möhringen am Sonntag

Bombenentschärfung in Zeiten der Corona-Pandemie? In Stuttgart geschieht das am Sonntag. Wer aus der Wohnung raus muss, soll in Ersatzunterkünften genügend Platz zum Abstandhalten haben.