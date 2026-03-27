Bombenentschärfung in Stuttgart: Das müssen Anwohner am Sonntag beachten

Der Palmsonntag beginnt in Stuttgart-Degerloch mit einem unangenehmen Erwachen: Wegen einer Bombenentschärfung wird ein Sicherheitsbereich evakuiert.
Für rund 1000 Menschen im Degerlocher Stadtteil Hoffeld ist der Sonntag, 29. März, kein gemütlicher Tag mit Ausschlafen: Um 9 Uhr sollen sie ihre Wohnungen verlassen. Der Grund ist eine Hinterlassenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Hospitalwald schlummert eine Fliegerbombe im Boden. Während der geplanten Bergung und Entschärfung ist ein Sicherheitsbereich von 600 Metern um die Fundstelle evakuiert.