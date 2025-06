Bombenentschärfung in Köln: Riesige Evakuierung – Auswirkungen bis nach Stuttgart

1 Eine der Fundstellen am Rhein – im Hintergrund der Kölner Dom. Foto: Henning Kaiser/dpa

Rund 20.000 Kölner müssen heute Vormittag ihre Wohnungen verlassen. Fast die gesamte Innenstadt wird wegen einer Bombenentschärfung gesperrt – das hat Auswirkungen bis nach Stuttgart.











In Köln hat am Mittwochmorgen die umfangreichste Evakuierung seit dem Jahr 1945 begonnen. Ein großer Teil der Innenstadt wird gesperrt, um drei amerikanische Weltkriegsbomben zu entschärfen. Mehr als 20.000 Menschen müssen ihre Wohnungen in eine Radius von rund einem Kilometer rund um die Fundstelle im Stadtteil Deutz räumen.