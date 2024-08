Bombendrohungen an Thüringer Schulen: Das ist der aktuelle Stand

1 Die Polizei rückte in Thüringen zu mehreren Schulen aus. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services/IMAGO/MarcoxKneise

Ausnahmesituation für viele Schüler und Lehrer zum Schuljahresbeginn in Thüringen: Gleich an mehreren Schulen gehen Bombendrohungen ein. Die Polizei rückt an.











Nach Bombendrohungen an mehreren Thüringer Schulen hat die Polizei derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefahrenlage. Das teilte die Landespolizeiinspektion in Gotha mit Blick auf die Schulen in Friedrichroda, Eisenach, Stadtilm und Ilmenau mit. Dort sei der Schulbetrieb eingestellt worden, Schüler und Lehrer hätten die Gebäude verlassen. An einem Gymnasium in Ilmenau habe der Unterricht allerdings bereits wieder aufgenommen werden können.