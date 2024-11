„Bomben-Zyklon“ kommt auf uns zu

Es hat nichts mit Krieg zu tun, sondern mit dem Wetter: Die so genannte „Bombogenese“ soll einen abrupten Umschwung bringen. Was bedeutet das genau?

Ein außergewöhnliches Wetterphänomen bahnt sich seinen Weg nach Deutschland: Ein sogenannter Bomben-Zyklon entwickelt sich zwischen Freitag und Samstag in der Nähe der Britischen Inseln. Dieses extreme Wetterphänomen zeichnet sich durch einen drastischen Luftdruckabfall von mehr als 35 Hektopascal innerhalb von 24 Stunden aus – ein Wert, der selbst erfahrene Meteorologen aufhorchen lässt.

Die Auswirkungen werden zunächst die Britischen Inseln mit voller Wucht treffen. Dort werden Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern in der Stunde erwartet, begleitet von sintflutartigen Regenfällen. Auch Deutschland wird nicht verschont bleiben: Besonders der Westen und Norden des Landes müssen sich auf Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h einstellen. Experten warnen vor möglichen Sturmschäden wie entwurzelten Bäumen und beschädigten Dächern.

Besonders bemerkenswert ist der abrupte Wetterumschwung, den dieser „Bomben-Zyklon“ mit sich bringt. Der aktuelle Frühwinter wird quasi über Nacht beendet. Die Temperaturen steigen am Sonntag deutschlandweit auf etwa 10 Grad, im Südwesten werden sogar bis zu 15 Grad erwartet. Diese plötzliche Erwärmung in Kombination mit der verstärkten Schneeschmelze in den Bergregionen erhöht die Gefahr von Hochwasser in Flüssen und Bächen erheblich.

Wetter am Wochenende: mild und regnerisch

Für die kommenden Wochen prognostizieren Meteorologen anhaltende Regenfälle bei milden Temperaturen. Die Flusspegel, besonders im Westen Deutschlands, könnten dadurch weiter ansteigen und zu lokalen Überschwemmungen führen. Vor diesem markanten Wetterumschwung muss allerdings noch einmal mit Schneefall bis in tiefere Lagen gerechnet werden.

„Bomben-Zyklon“ lässt Schnee schmelzen

Der Schnee, der in den deutschen Mittelgebirgen liegt, könnte durch den „Bomben-Zyklon“ schnell wieder schmelzen. Das sind die aktuellen Schneehöhen:

Großer Arber: 33 Zentimeter

Brocken: 30 cm

Zugspitze 30 cm

Feldberg/Schwarzwald: 17 cm

Marienberg, Bad: 11 cm

Carlsfeld: 10 cm

Fichtelberg: 9 cm

Oy-Mittelberg-Petersthal: 9 cm

Schmücke: 9 cm

Baiersbronn-Ruhestein: 8 cm

Obere Firstalm/Schlierseer Berge 8„Bomben-Zyklon“ bringt Gefahren

Anwohner in Gebieten, die vom „Bomben-Zyklon“ gefährdet sind, werden aufgerufen, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und die aktuellen Wettervorhersagen aufmerksam zu verfolgen. Besondere Vorsicht gilt für Autofahrer und Fußgänger, da die Kombination aus Sturm, Regen und möglicherweise auch gefrierender Nässe zu gefährlichen Situationen führen kann.