Bombe in Stuttgart-Zuffenhausen

Am Freitag wird in Zuffenhausen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Ein Experte, der bei den Vorbesprechungen dabei war, verrät, wie lange das ungefähr dauern wird.















Stuttgart - Bauarbeiter haben am Donnerstag einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Rund 5000 Menschen in Zuffenhausen sind davon betroffen und müssen an diesem Freitagmorgen ihre Häuser verlassen. Doch wie lange wird es dauern, bis die Bombe entschärft ist?

Die Bombe in Zuffenhausen wird per Hand entschärft

„Aus Erfahrungswerten vermute ich, dass es eine halbe Stunde dauern wird“, sagt Ralf Vendel, Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg. Aber er betont: „Es gibt keinen genauen Richtwert, manchmal dauert es 20 Minuten, manchmal zwei Stunden.“ Auf den Zustand des Zünders der Bombe komme es an – und das könnten erst die Experten vor Ort analysieren. „Sie müssen sich langsam an den Zünder herantasten und schauen“, erklärt Vendel, der bei den Vorbesprechungen zur Bombenentschärfung mit dabei war.

Die Gefahr, dass etwas schief gehen könnte, schätzt er geringer ein als bei Bomben mit sogenannten Langzeitzündern. „Bei Bomben mit Langzeitzünder kann jede Erschütterung gefährlich werden, weil die enthaltene Säure die Sicherungselemente zerfrisst.“ Der Blindgänger in Zuffenhausen habe aber einen mechanischen Zünder – und sei daher weniger gefährlich. Die Bombe wird von den Spezialisten vor Ort per Hand entschärft, berichtet Vendel.