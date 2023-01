11 Ob Claudia Effenberg damit gerechnet hat, was sie mit ihrer Bolo-Lüge auslöst? Foto: RTL

An Tag 13 im RTL-Dschungel schwebt die Bolognese-Lüge von Claudia Effenberg und Djamila Rowe noch immer über dem Camp. Zum Hintergrund: Nach einer Schatzsuche hatte Claudia die Idee, allen zu erzählen, sie und Djamila hätten auf eine Bolognese verzichtet– als Rache für die Pizza-Party, die Cosimo Citiolo und Gigi Birofio zuvor veranstaltet hatten. Es sollte nur ein Witz sein, der aber erst mal nicht aufgelöst wurde – bis Djamila genug hatte von der Flunkerei.

Die anderen Camper können über die Aktion so gar nicht lachen. Vor allem Gigi, der sich von Claudia provoziert fühlt, sagt der Designerin, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben wolle. Und Claudia? Die fragt im Dschungeltelefon nur, warum sie sich als 57-Jährige so etwas von einem 23-Jährigen sagen lassen müsse. Aber welche Rolle spielt das Alter bei dieser Geschichte? Das fragt sich auch Twitter-Deutschland:

Warum überhaupt ist die Bolognese so lange Thema, fragt sich Claudia:

Die Flunkerei sei sicher keine Bild-Schlagzeile wert, mutmaßt die Camp-Bewohnerin – und liegt damit dermaßen von falsch:

Viele Zuschauer sind zwar von Claudia genervt, aber soll sie wirklich das Camp verlassen? Twitter-Deutschland ist da zwiegespalten:

Und was ist in Folge 13 sonst noch passiert? Ah ja, es gab Briefe:

Dschungel-Bewohnerin Cecilia Asoro erhielt am Mittwochabend die wenigsten Zuschauerstimmen und muss das Camp verlassen. Jetzt kämpfen noch sieben Kandidaten um die Dschungelkrone. Wer am Ende auf dem Thron sitzt, entscheidet sich am Sonntag bei RTL.