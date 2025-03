„Unbekannte Unterwelt“ - Lost Place im Bohnenviertel

7 Die Treppe unter der Esslinger Straße mit dem Mosaik an der Wand. Foto: Alexander Müller

Wo bitte geht’s da hin? In einer kleinen Baugrube unter der Esslinger Straße im Bohnenviertel ist eine Treppe mit Mosaik an den Wänden zu sehen. Was steckt dahinter?











Wo bitte geht’s denn da hin? Diese Frage stellen sich viele Passanten derzeit in der Esslinger Straße – zumindest jene, die sich die Zeit nehmen, um einen Blick in die kleine Baugrube gegenüber dem Treppenaufgang von Breuninger-Passage zu werfen. Wie ein verwunschener Lost Place, erscheint unterhalb der Straßendecke eine ominöse Treppe, die in die Tiefe führt. An der Wand ist ein buntes Mosaik aus kleinen Steinchen zu erahnen. Es handelt sich um die Reste der früheren Passage zwischen der Innenstadt und dem Bohnenviertel. Im Rahmen des Baus eines neuen Mobility Hub und des Hauses für Film und Medien auf dem Gelände des früheren Breuninger-Parkhauses werden die Gänge nun zugeschüttet.