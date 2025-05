Bohlen-Ex mit 60 Jahren gestorben: Großartiger Mensch: Sängerin Krümel trauert um Nadja Abd el Farrag

Partyschlagersängerin Marion Pfaff (52), Mallorca-Fans besser unter ihrem Künstlernamen Krümel bekannt, hat sich auf ihrem offiziellen Instagram-Account von Nadja Abd el Farrag verabschiedet. Nur kurze Zeit vor ihrem Post hatte unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet, dass die Ex-Partnerin von Pop-Titan Dieter Bohlen (71) bereits am 9. Mai im Alter von 60 Jahren in einem Hamburger Krankenhaus an Organversagen verstorben ist.

Zu einem gemeinsamen Schwarz-Weiß-Bild, auf dem Pfaff eine Hand auf die Schulter von Abd el Farrag legt und beide Frauen in die Kamera lächeln, schreibt sei: "Viele Jahre haben wir sowohl in Deutschland als auch bei mir in Krümels Stadl gemeinsam auf der Bühne gestanden. Du hast mich mit deiner einzigartigen Art oft zum Lachen", hin und wieder aber auch "zur Weißglut" gebracht. "Aber die schönen Zeiten mit dir haben immer überwogen!"

Lesen Sie auch

"Naddel" ließ sich nie verbiegen

Besonders habe Pfaff an der Verstorbenen geschätzt, dass sie sich stets treu geblieben war und sich "nie verbiegen" ließ. "Viele durften dich leider nicht so kennenlernen wie ich! Dafür bin ich sehr dankbar, denn du warst ein großartiger Mensch", heißt es weiter. Sie schließt ihren Beitrag mit den Worten: "Erschrocken über deinen Tod denke ich jedoch an all die guten Zeiten, die ich mit dir erleben durfte! Ruhe in Frieden! Deine Krümel".

Nadja Abd el Farrag hatte zuletzt in Interviews sowie ihrer Biografie "Achterbahn" über finanzielle und gesundheitliche Probleme geklagt. Im Jahr 2023 hoffte sie, mit einem Comeback als Schlagersängerin wieder positive Schlagzeilen zu schreiben. Damals nahm sie den Hit "Fiesta Mexicana" von Rex Gildo neu auf. Abd el Farrag hatte zuvor mehrfach am Ballermann auf Mallorca als Sängerin gearbeitet. Auch für Dieter Bohlen, mit dem sie bis 2001 liiert war, stand sie als Background-Sängerin auf der Bühne.