Böse Überraschung an Halloween: Angriff in Stuttgart – scheinbar grundlos attackiert

1 Nach einem Vorfall in einem Stuttgarter Nachtclub ermittelt nun die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ohne Vorwarnung oder erkennbaren Grund soll eine Gruppe von fünf bis sechs Männern zwei andere geschlagen und getreten haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, hat aber aufgrund des Tatorts keine genaueren Beschreibungen der Täter.











Link kopiert



Ihre ausgelassene Feierlaune hat für zwei junge Männer in der Nacht zum Freitag, 1. November, ein abruptes Ende gefunden: Zwischen 1 und 2 Uhr nachts tanzten sie auf einer Halloween-Party in einem Club an der Theodor-Heuss-Straße, als einige Männer in einer Gruppe auf die beiden zukamen und, so berichteten sie es der Polizei, völlig grundlos auf sie einschlugen und sie traten. Nach dem Vorfall mussten die beiden jungen Männer medizinisch versorgt werden, der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen, meldet die Polizei.