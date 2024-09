Böse Gerüchte über Beziehung zu Rafi: Sommerhaus der Stars-Fluch? Sam Dylan bestreitet Trennung

Das musste mal gesagt werden: Kurz vor Beginn der neuen Staffel von "Sommerhaus der Stars" (ab 17.9. jeweils dienstags, 20:15 Uhr, RTL oder bei RTL+) hat sich das Reality-Paar Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) via Instagram gegen langanhaltende Trennungsgerüchte gewehrt. Beide stellen klar: Ihre Teilnahme am Sommerhaus-Spektakel ist kein Fake, sie geschieht aus Liebe.

"Ihre Beziehung ist nur Fake"

Eine Woche vor Sendestart der neuen Staffel hat das Promi-Paar klargestellt, dass es in naher Zukunft nicht an Formaten wie "Prominent getrennt" oder "Ex on the beach" (beide ebenfalls RTL) teilzunehmen gedenkt. Den Anlass ihres Posts begründen die beiden so: "Was haben wir in den letzten Wochen viel gelesen! Sie sind längst getrennt, sie sind nur für das Sommerhaus zusammen, ihre Beziehung ist nur Fake."

Dann wenden sich beide direkt an ihre Fans: "Alle, die uns lieben, können wir beruhigen: WIR SIND UND BLEIBEN ZUSAMMEN! Und uns wird der Sommerhausfluch nichts anhaben." Wie alle Reality-Fans wissen, hat ihr Hinweis auf den Sommerhaus-Fluch einen sehr realen Hintergrund: Laut RTL gibt es von 69 Sommerhaus-Paaren, die bislang an der Show teilnahmen, 28 nicht mehr!

Prominente Beispiele für den After-Show-Blues sind Angelina Heger (32) und Rocco Stark (38). Beide trennten sich noch vor der TV-Ausstrahlung. Für legendären Dauer-Zoff auf offener Bühne sorgten auch Helena Fürst (50) und Ennesto Monté (49), die frischgebackene Dschungelkönigin Georgina Fleur (34) und Kubilay Özdemir (42) und viele andere. Die Sommerhaus-Wände vor Streit-Tiraden wackeln ließen auch Elena Miras (32) und Mike Heiter (32). Bemerkenswert: Auf den ersten Platz schafften die beiden es trotz der Spannungen.

Berufliches Engagement frisst Beziehungszeit

Die Gerüchte um eine eventuelle Fake-Beziehung kamen auch auf, weil die beiden jüngst kaum noch gemeinsam zu sehen waren. Sams Begründung hierfür: "Dass wir uns in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr zusammen gezeigt haben, liegt daran, dass Rafi viel als Rettungssanitäter gearbeitet hat. Und ich war fast den ganzen Sommer allein unterwegs, warum? Das erfahrt ihr immer wieder in den nächsten Wochen."

Ein bisschen Zoff muss sein

Dass unter Lebenspartnern auch mal gestritten wird, räumen sie durchaus ein: "Und ja, ein bisschen Zoff kommt in jeder guten Beziehung vor, und genauso gibt es danach auch wieder einen kleinen Versöhnungs-Kuss", so Rafi und Sam. "Danke an alle, die schon so lange in diesem Auf und Ab mit uns dabei sind. Jetzt freuen wir uns auf die nächsten Wochen mit euch, voller Spaß, 'ein bisschen' Drama, voller Liebe und natürlich ganz viel von uns." Beide schließen ihr Dementi mit dem Hashtag #unzertrennlich. Fans freuen sich also beruhigt auf die neue Sommerhaus-Staffel mit diesen und anderen Lieblingen.