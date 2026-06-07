Börsenwoche: Stabile Zuversicht an den Märkten

Iran-Krieg und EZB-Aussagen sind die Prüfsteine für den Dax. Und: Schlägt SpaceX an der Börse Wellen?, fragt sich Autor George Stavrakis.
Die neue Börsenwoche steht im Zeichen von besorgniserregendem Altbekannten sowie einem spektakulären Börsengang. Der Dax könnte jedenfalls auch in der neuen Woche den geopolitischen Verwerfungen und der Inflationsangst trotzen. So meint Analystin Claudia Windt von der Landesbank Hessen-Thüringen: „An den Aktienmärkten überwiegt noch die Zuversicht, insbesondere was die US-Börsen anbelangt.“