Börsengang von SpaceX: Galaktische Wette auf die Zukunft

Der Börsengang des Weltraumkonzerns SpaceX ist ein Rekordspektakel. Doch stellt sich die Frage: Kann man Elon Musk sein Geld anvertrauen? Zweifel sind angebracht, meint unser Autor.
Der Anlass lädt zu einem Feuerwerk der Wortspiele ein: An diesem Freitag zündet Tech-Milliardär Elon Musk die nächste Antriebsstufe, sein Weltraumkonzern SpaceX stößt mit dem größten Börsengang aller Zeiten in ein neues Universum vor. Aber auch ganz nüchtern betrachtet ist es ein Spektakel der Superlative, das es so noch nicht gab. Das in der Finanzwelt historische Ereignis muss auch Nicht-Börsianer in seinen Bann ziehen.