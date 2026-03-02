Börsen unter Druck: Iran-Krieg lässt Aktienmarkt einknicken - Gold gefragt

Mit der Eskalation des Iran-Konflikts herrscht Unsicherheit an den Börsen. Während der Aktienindex Dax fällt, springen die Preise für Öl und Gas hoch. Viel hängt nun von der Dauer des Kriegs ab.
Frankfurt/London - Die Eskalation des Iran-Konflikts sorgt für große Verunsicherung an den Finanzmärkten. Vor allem der Anstieg der Gas- und Ölpreise wegen der Einschränkung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus birgt Risiken für die Weltwirtschaft. Die Straße ist ein Nadelöhr des weltweiten Energiehandels.