1 Bei den Börsen geht es wieder bergauf. Foto: dpa/Arne Dedert

Achterbahnfahrt für Anleger: Das Hin und Her bei US-Einfuhrzöllen schüttelt die Märkte kräftig durch. Tagelang ging es abwärts. Nun haben die Börsen eine neue Richtung.











Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag bis zum Mittag kräftig zugelegt. Die Anleger reagierten positiv auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Sonderzölle für zahlreiche Länder auszusetzen. Zuvor hatten schon die Aktienbörsen an der New Yorker Wall Street und in Ostasien zur Aufholjagd angesetzt.