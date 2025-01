Die Börsen in den USA sind heute nicht geschlossen, weil Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA ernannt wird. Der Grund für die Schließung ist ein nationaler Börsenfeiertag: Der Martin Luther King Day (MLK).

Martin Luther King Day (MLK)

Der Martin Luther King Day ist ein nationaler Feiertag in den USA, der das Leben und Vermächtnis des Bürgerrechtlers ehrt. Dr. Martin Luther King setzte sich für die Abschaffung der Rassentrennung in den USA ein, stand aber auch für soziale Gerechtigkeit und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterklassen. Der MLK wird jedes Jahr am dritten Montag im Januar gefeiert und liegt somit nahe am Geburtstag von King, der am 15. Januar 1929 geboren wurde.

Dieses Jahr fällt der MLK zufällig mit der Amtsübernahme von Donald Trump zusammen, was einige zu der Annahme führen könnte, die Schließung der Börsen stünde im Zusammenhang mit der Amtseinführung. Tatsächlich bleiben die US-Börsen jedoch jedes Jahr am MLK geschlossen.

Wann öffnen die US-Börsen wieder?

Die US-Börsen nehmen ihren Handel am Dienstag wieder auf. Um 15:30 Uhr deutscher Zeit öffnen die Handelsplätze, sodass Anleger ab diesem Zeitpunkt wieder aktiv werden können. Während der Schließung bleibt der Handel an den internationalen Märkten, darunter auch in Europa und Asien, weiterhin geöffnet.