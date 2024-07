1 Nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl ist der deutsche Aktienmarkt mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Foto: Arne Dedert/dpa

Die Wahl in Frankreich schlägt sich am deutschen Aktienmarkt nieder: Für den Dax ging es am Morgen in eine klare Richtung.











Frankfurt/Main - Nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl ist der deutsche Aktienmarkt mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 1,04 Prozent auf 18 426 Punkte, nachdem er den Monat Juni und das zweite Quartal mit negativer Bilanz beendet hatte. Der MDax gewann am Montagmorgen 1,21 Prozent auf 25 480 Punkte.