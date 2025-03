Börse: Konzerne erhöhen Dividenden: 61 Milliarden für Aktionäre

2 Frankfurter Börse: Die Unternehmen aus dem Dax und MDax erhöhen ihre Dividenden (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch einige Konzerne machen Milliardengewinne. Aktionäre profitieren davon. In einer Branche fallen die Dividenden aber deutlich schmaler aus.











Frankfurt/Main - Die großen Börsenkonzerne in Deutschland steigern trotz Wirtschaftskrise in Summe ihre Dividenden. Im laufenden Jahr schütten die Unternehmen aus dem Leitindex Dax und dem Mittelwerte-Index MDax rund 61 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus, hat die DZ Bank in einer neuen Studie errechnet. "Das ist zwar nur eine Milliarde mehr als im Vorjahr – aufgrund der US-amerikanischen Zollpolitik und der hiesigen Konjunkturschwäche aber ein sehr robustes Ergebnis", schreibt Analyst Stephen Schneider.