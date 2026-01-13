Börse: Junge treiben Aktionärszahlen in Deutschland auf Rekordhoch

Nie gab es mehr Aktionärinnen und Aktionäre hierzulande. Vor allem eine Altersgruppe sorgt für Aufrieb. Was der Staat aus Sicht von Experten nun tun sollte.
Frankfurt/Main - Deutschland hat so viele Aktionäre wie nie: 14,1 Millionen Menschen hierzulande hatten im Durchschnitt des Jahres 2025 Aktien, Aktienfonds und/oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Depot, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) erhoben hat. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Aktionärszahlen wurde damit der Rekord von 2022 mit seinerzeit fast 12,9 Millionen Aktionärinnen und Aktionären in Deutschland deutlich übertroffen.