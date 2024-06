Börse in Frankfurt: Dax stagniert - Airbus erneut Schlusslicht

1 Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main - Der Versuch einer Erholung am deutschen Aktienmarkt ist am Mittwoch erfolglos geblieben. Nach anfänglichen Gewinnen drehte der Leitindex Dax am späten Mittag ins Minus. Die Unsicherheit rund um die anstehenden Quartalsbilanzen in den USA und die näherrückende Wahl zur französischen Nationalversammlung hielten Anleger von Aktienkäufen ab. Der französische Börsenindex Cac 40 gab deutlicher nach als der Dax. Auch der Euro geriet erneut unter Druck.