Börse: Dax fällt auf Februar-Tief – Jahresgewinn fast weg

Es bleibt für das deutsche Börsenbarometer aber dennoch der tiefste Stand seit Februar.

Die fortgesetzte Talfahrt an den US-Börsen sowie ein Ausverkauf an der japanischen Börse haben am Montag den deutschen Aktienmarkt weiter unter Druck gesetzt. Letztlich gab der Dax 1,82 Prozent ab.











Neben der Talfahrt an den US-Börsen sowie einem Ausverkauf an der japanischen Börse, bekam der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) einen nächsten Dämpfer. Die Nervosität der Anleger stieg. Sie sei wieder ähnlich hoch wie zuletzt in der Corona-Krise, hieß es am Markt mit Blick auf die Schwankungsbreite der Kurse.