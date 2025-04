Börse Frankfurt: Dax beendet Handelstag erneut mit Gewinn

1 Seit Jahresbeginn beträgt der Gewinn des Dax 13 Prozent. Foto: dpa/Arne Dedert

Der deutsche Aktienmarkt bleibt auf seinem Erholungskur. Zum Handelsschluss lag der Dax 0,32 Prozent im Plus.











Der deutsche Aktienmarkt ist zur Wochenmitte auf seinem Erholungskurs geblieben. Zum Handelsschluss lag der Dax 0,32 Prozent im Plus bei 22.496,98 Punkten. Für den deutschen Leitindex war es der siebte Handelstag in Folge mit Gewinn. Im Sog schlechter US-Konjunkturdaten war er zwischenzeitlich ins Minus gerutscht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss mit einem Plus von 1,07 Prozent bei 28.737,65 Zählern.