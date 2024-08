Börse: Bitcoin sackt deutlich ab - Kurs zuletzt bei 53.000 Dollar

1 Der Bitcoin-Kurs sackt inmitten der Börsenturbulenzen ab (Archivfoto). Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Die Kryptowährung ist für starke Schwankungen bekannt. Inmitten der weltweiten Börsenturbulenzen verliert der Bitcoin stark an Wert.











Frankfurt/Main - Der Bitcoin verliert wegen der zunehmenden Risikoscheu an den Finanzmärkten kräftig an Boden. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte am Montag im frühen Handel bis auf 53.000 Dollar ab. Das sind rund 8.500 Dollar oder fast 14 Prozent weniger als am späten Freitagabend. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Bitcoin kräftig nachgegeben. Mit dem Minus am Montag fiel der Bitcoin-Kurs zudem auf das Niveau von Ende Februar zurück, nachdem er Mitte März noch auf das Rekordhoch von fast 74.000 Dollar geklettert war.