1 Können Aktionäre schon bald mit der Auszahlung rechnen? Foto: imago images/Christoph Hardt

Am Donnerstagabend fand die Telekom-Hauptversammlung statt. Wann können Aktionäre mit ihrer Dividendenzahlung rechnen?















Am 7. April fand die Hauptversammlung der Deutschen Telekom in der Lanxess Arena in Köln statt. Dort durften alle Aktionäre teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben, die im Aktienregister eingetragen sind und sich ordnungsgemäß angemeldet haben. Die Aktionäre können mit einer Telekom-Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 0,64 Euro je dividendenberechtigter Aktie rechnen. Die Ausschüttung wird innerhalb von drei Börsentagen nach der Hauptversammlung gutgeschrieben – also spätestens am 12. April 2022.

Trend der Telekom-Dividende

Im vergangenen Jahr betrug die Dividende, die zwei Tage nach der Hauptversammlung am 8. April 2021 ausgezahlt wurde, 0,60 Euro. Damit steigt sie in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 0,04 Euro. Am ex-Dividenden-Tag, also dem Tag nach der Hauptversammlung, wird der Kurs um die Dividende reduziert und gekennzeichnet. Die Aktie liegt 2022 im oberen Mittelfeld der Dax-Titel.

Was gilt für Anleger?

Wer die Dividende erhalten will, der muss spätestens am Tag der Hauptversammlung Aktien gekauft haben. Denn: Die Dividendenzahlung erfolgt für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. Deshalb muss die Aktie spätestens am 7. April auf das Depot verbucht worden sein. Aktionäre der Telekom-Aktie, die in der Branche als langweilig und nur für geduldige Anleger als interessant gilt, erhalten die Dividende nicht steuerfrei.