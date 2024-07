Bönnigheimer Zwergenentführung: „Tshuldigung“ – Unbekannter stellt Zwerg vor Rathaus

1 In einer Raucherhütte neben dem Bönnigheimer Rathaus fand man den entführten Zwerg. Foto: Stadtverwaltung

Aufatmen im Bönnigheimer Rathaus. Der vor einigen Tagen „entführte“ blaue Zwerg einer Kunstinstallation im Rathaus ist wieder da. Ein Unbekannter brachte die Figur zurück und hinterließ einen Zettel mit einer Nachricht.











Gut eine Woche lang war er verschwunden, nun ist der blaue Zwerg einer Kunstinstallation im Bönnigheimer Rathaus wieder aufgetaucht. Ende Juni war einer von vier Zwergen gestohlen worden. Seither „vermissten“ ihn die übrigen Kunststofffiguren mit dem Titel „Optimist“. Das Rathaus hatte sich an die Öffentlichkeit gewandt und war mit diesem Aufruf nun erfolgreich, wie Schultes Albrecht Dautel berichtet. Ein Unbekannter hatte den blauen Zwerg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Raucherhütte neben dem Rathaus abgestellt und einen Zettel mit „Tshuldigung Burgermeister“ dazu platziert.